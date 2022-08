Tandartsbedrijf betaalt cybercriminelen om werk te hervatten

Na de succesvolle cyberaanval zijn bestanden versleuteld, waardoor tandartsen niet meer bij de dossiers van hun patiënten kunnen komen. Het werk ligt sindsdien dan ook stil. Volgens techwebsite Tweakers dreigden de criminelen om privacy-gevoelige informatie te lekken. Colosseum Dental zag zich gedwongen een onbekend bedrag aan losgeld te betalen.

Werk hervatten

‘De zorg voor onze patiënten heeft onze allerhoogste prioriteit en was aanleiding voor Colosseum Dental om contact te leggen met de cyberaanvallers en afspraken te maken over teruggave en veiligheid van onze data’, licht het bedrijf toe op de eigen website. Het tandartsbedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt in de loop van deze week de werkzaamheden te hervatten.