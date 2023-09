Tandartsen: vergoed bezoek ook voor ouderen en jongvolwassenen

De beroepsorganisatie reageert op een waarschuwing van verzekeraar DSW dat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden. Als mensen niet naar een tandarts gaan, kunnen problemen in hun mond erger worden en hebben ze na verloop van tijd duurdere hulp nodig.

Tot 25 jaar oud

De KNMT vindt “dat je pas bent uitontwikkeld als je 25 jaar oud bent, qua hersenen en fysiek. Daarom zeggen we: breng tandheelkunde tot je 25e in het basispakket. En wanneer gaan problemen zich daarna voordoen? Vooral wanneer mensen ouder worden. Daarom tandheelkunde ook vanaf 75 jaar in het basispakket. Dan heb je het begin en het eind van een leven gedekt. Daartussenin ben je als burger zelf verantwoordelijk.”

Als mensen tussen hun 25e en hun 75e moeite hebben om een tandarts te betalen, kunnen ze altijd nog gebruikmaken van regelingen van de gemeente, aldus de KNMT.

Urgenter

Volgens de tandartsorganisatie gaan vier op de vijf mensen regelmatig naar de tandarts. “Er is altijd een groep die de tandarts mijdt, om verschillende redenen. Dat kan vanwege betaalbaarheid zijn, of uit angst, of omdat ze bijvoorbeeld een kunstgebit hebben. We hebben niet de indruk dat die groep is toegenomen, maar het wordt wel urgenter omdat de betaalbaarheid van de zorg in het geding komt.” (ANP)