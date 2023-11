Tandartsen willen betaalbare mondzorg voor iedereen

Dat voorstel doet de Mondzorgalliantie, het samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici. Op maandag 20 november is een handreiking uitgereikt aan minister Kuipers van VWS in het kader van het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’.

Mondzorg

In een handreiking beschrijft de alliantie welke behandelingen ‘acuut en noodzakelijk’ zijn. “We willen hiermee vanuit de zorginhoud aangeven welke mondzorg voor elke Nederlander toegankelijk moet zijn. Daarbij willen we het mijden van mondzorg op financiële gronden voorkomen”, stelt Ellemieke Hin, bestuurslid van de tandartsenvereniging KNMT.

Zorgmijders

Een deel van de Nederlandse bevolking mijdt de gang naar een mondzorgverlener, soms vanwege financiële redenen, zo zegt de Mondzorgalliantie. Loes Velthoven-Verlinden, voorzitter NVM-mondhygiënisten: “Het langdurig mijden van mondzorg kan leiden tot grotere gezondheidsproblemen. Mondzorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars moeten worden ondersteund bij de zorginhoudelijke keuze: welke zorg moet nu en kan niet wachten?”

Basale mondgezondheid

In de afgelopen periode heeft de Mondzorgalliantie samen met de ministeries van VWS en SZW, Divosa, de VNG, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland gezocht naar oplossingen voor dit maatschappelijke probleem. Het voorstel van de Mondzorgalliantie is een inhoudelijke bijdrage daartoe en bevat de uitgangspunten voor waar de basale mondgezondheid van iedere Nederlander aan zou moeten voldoen. Op basis van deze uitgangspunten zijn zorgdoelen beschreven, bijvoorbeeld een gebit pijn-of ontstekingsvrij maken, alsmede de bijbehorende behandelingen, zoals het verwijderen van acuut ontstoken tanden en kiezen.

VWS

In reactie op deze overhandiging laat minister Kuipers weten: “Deze handreiking biedt een basis voor het gesprek over een betaalbare gemeentepolis of bijdrage uit bijzondere bijstand. Daarnaast kan het ook helpen bij het gesprek over passende mondzorg. De principes van passende zorg moeten we ook in de mondzorg gaan toepassen.”.