Tandartsenvereniging KNMT benoemt nieuwe voorzitter

De Vries werkte in verschillende reguliere tandartspraktijken en was actief bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, waar cliënten met bijzondere tandheelkundige problemen behandeld worden, en bij de tandheelkundige dienst van het ministerie van Defensie. Recent was hij nog betrokken bij een proef met een mondzorgcoach op het consultatiebureau van de GGD in Heerlen.

Bereikbaar

Thema’s waar de nieuwe KNMT-voorzitter zich voor gaat inzetten zijn onder andere bereikbare mondzorg voor iedereen in Nederland – met speciale aandacht voor kinderen en ouderen, voldoende en goed opgeleide tandartsen en assistenten en het beperken van de regeldruk en onzinnige wetgeving.