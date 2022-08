Tandartspraktijken dicht door cyberaanval

Meer dan honderd tandartspraktijken houden de komende dagen de deuren noodgedwongen dicht. Het gaat om praktijken van Colosseum Dental Benelux, een groot bedrijf met meer dan 130 vestigingen in België en Nederland. RTL Nieuws meldt dat het bedrijf is getroffen door een cyberaanval en aangifte doet bij de politie. Ook heeft het bedrijf de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingelicht.

Bedrijven zijn verplicht de AP in te lichten wanneer er sprake is van een datalek. “Waar nodig nemen we tevens contact op met diegenen wiens belangen door dit incident mogelijk zijn geraakt”, meldt een woordvoerder van Colosseum Dental Benelux.

Vanwege de aanval zijn sinds donderdag de tandartspraktijken in Nederland gesloten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het bedrijf houdt het op een ‘cyberincident’, waar circa 120 Nederlandse locaties last van hebben. Colosseum Dental verwacht dat de praktijken volgende week weer open gaan. (ANP)