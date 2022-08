tanteLouise en partners moeten andere locatie voor gezondheidscentrum zoeken

De vier samenwerkende partijen die een nieuw gezondheidscentrum wilden vestigen in het stadspark in Steenbergen moeten een andere locatie zoeken. Het stadspark ruimtelijk als financieel geen haalbare kaart, zo meldt nieuwssite Regio Online.

Het blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van de samenwerkende partijen; tanteLouise, Huisartsenpraktijk Molenweg, Service Apotheek Molenweg en het Bravis ziekenhuis. De huisartsen en de apotheek zetten vraagtekens bij de bereikbaarheid van de locatie, met name in spoedgevallen.

Toename aantal inwoners

Ook een sterke toename van het aantal inwoners van Steenbergen in de komende jaren is volgens huisarts Laura Mentink een factor van belang. “Op termijn zijn daardoor meer huisartsen en andere eerstelijnspartners nodig. Dan biedt deze plek, die voor ons nu al krap bemeten zou zijn, geen ruimte voor uitbreiding. Jammer, want op zich is dit een prachtig plan”, citeert Regio Online.

Clusteren van zorgvoorzieningen

De gemeente Steenbergen wilde in principe meewerken aan de plannen voor de mogelijke ontwikkeling van een gezondheidscentrum in het stadspark. Van een concreet plan was weliswaar nog geen sprake, wel was er de gedachte om een verpleeghuis te clusteren met een aantal eerstelijns zorgvoorzieningen. De zorgaanbieders gaan met de gemeente Steenbergen op zoek naar alternatieven hiervoor. De initiatiefnemers staan onverminderd open voor samenwerking, aldus Regio Online.