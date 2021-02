tanteLouise kiest voor driehoofdig bestuur

Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks treden per 1 maart toe tot de raad van bestuur van tanteLouise. Samen met voorzitter Conny Helder vormen zij bij de Brabantse aanbieder van ouderenzorg een driehoofdige raad van bestuur. Volgens de raad van toezicht de bestuurlijke uitbreiding bij de schaalgrootte, ambitie en dynamiek van tanteLouise.

“We zijn uitermate tevreden hoe Conny Helder invulling geeft aan haar bestuursopdracht”, laat de raad van toezicht bij monde van voorzitter Claudia Brandenburg weten. “Echter, de verdergaande verzwaring en complexiteit van de ouderenzorg, de toonaangevende rol van tanteLouise bij de ontwikkeling van innovatieve zorgtechnologie, grootschalige vastgoedprojecten en de uitrol van nieuwe concepten vragen veel van het bestuur en de organisatie. Dat maakt de versterking van het bestuur gewenst.”

Eigen gelederen

Van Wijnen (49) is nu nog directeur Zorg en Behandeling bij tanteLouise. Roks (38) directeur Bedrijfsvoering. Dat de nieuwe leden van de raad van bestuur uit eigen gelederen komen is volgens Brandenburg een pre: “Ze kennen als geen ander de dienstverlening van tanteLouise, maar ook het krachtenveld rondom de organisatie en de uitdagingen waarvoor tante de komende jaren staat. Hun ervaring en specifieke kennis maakt een ideale verdeling van taken mogelijk binnen alle aandachtsgebieden. De selectiecommissie, maar ook ondernemingsraad en cliëntenraad, waren het dan ook snel eens: dit zijn de juiste mensen op de juiste plek.”