TanteLouise verhuist in januari 2024

TanteLouise neemt in januari 2024 haar intrek in het nieuwe verpleeghuis Hoogerwaard in Hoogerheide. Bewoners van drie locaties verhuizen begin 2024 naar hun nieuwe woonplek.

In Hoogerheide wordt een nieuw verpleeghuis gebouwd: Hoogerwaard. Het nieuwe verpleeghuis heeft in totaal 138 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie en somatische aandoeningen. Er komt ook een afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson en dagverzorging en voorzieningen, zoals een kapper en fysiotherapeut.

Verhuizing

De oplevering vindt plaats in het laatste kwartaal van 2023. Omdat de definitieve opleverdatum nog niet bekend is, verhuist het grootste deel van de bewoners van de drie huidige locaties van tanteLouise vanaf januari stapsgewijs naar Hoogerwaard. Een deel van de bewoners verhuist naar of blijft in verpleeglocatie Mariahove.