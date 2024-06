tanteLouise winnaar Nationale HR Zorg Award

De prijs bestaat uit een bokaal en ondersteuning door FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro om het project verder uit te werken of opvolging te geven.

‘Oud of the box’

Met VanThuisUit en de leergang Active ageing traint tanteLouise mensen met dementie in zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De werkwijze leidt niet alleen tot minder zorgvraag en medicatiegebruik en meer activering, maar ook tot meer werkplezier.

Zoals tanteLouise het bij haar inzending zelf omschreef: “Als iedereen hetzelfde doet, verandert er niets. Maar omdat er juist iets moet veranderen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar én interessant te houden, zijn wij voortdurend op zoek naar dingen die er nog niet zijn. We doen dat door anders te kijken naar hetzelfde. Met een frisse blik, vindingrijk en met het lef om nieuwe wegen te verkennen, buiten de lijntjes te kleuren en dingen totaal anders te doen.”

Marcha Hendriks van tanteLouise vindt het fantastisch dat zij hebben gewonnen. ”We hadden het niet verwacht. Onze inzending is ‘oud of the box, met een d’. Bij VanThuisUit zullen ze er enorm van opkijken dat we met deze gouden bokaal thuiskomen.”

Publieksprijs

De publieksprijs ging naar Vitalis Woonzorg Groep voor het project ‘Rob Otmans, verstoringenrobot’, een Robot Process Automation oplossing (RPA) die roosterverstoringen oplost.

Het St. Antonius Ziekenhuis ontving een eervolle vermelding voor hun project ‘Mission (Im)possible’.

HR Zorg Award

Het is dit jaar de zevende editie van de Nationale HR Zorg Award. De oproep van de HR Zorg Award dit jaar was wie de meest creatieve ‘out of the box’ oplossing heeft om de arbeidsmarktkrapte te lijf te gaan. Er kwamen ruim veertig inzendingen binnen met creatieve oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte.

De nominaties gingen naar: De Wever, GGZ Oost Brabant, Lelie zorggroep, tanteLouise en Vitalis.

De jury beoordeelde de inzendingen op in hoeverre de oplossing bijdraagt aan de arbeidsmarktkrapte, creativiteit, concrete resultaten, inspiratie en uitvoerbaarheid, ook voor andere organisaties.