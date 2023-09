De Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ) is genomineerd voor de Anti Fraude Award 2023. TIZ is een van de 26 kanshebbers op een longlist voor de Anti Fraude Award.

Een tweede kanshebber uit de zorgsector voor deze prijs is VGZ. De jury nomineert de zorgverzekeraar voor het VGZ Anti-Fraude Event. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Fraude Film Festival op 3 november in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Andere niet-zorggerelateerde kanshebbers zijn onder meer Fraudehelpdesk, Nederlands Forensisch instituut en journalistieke organisaties, zoals Onderzoeksplatform Investico, Pointer (KRO-NCRV) en Opsporing Verzocht.