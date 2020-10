‘Te weinig alertheid op hartfalen’

In Nederland lopen waarschijnlijk meer dan 250.000 zestigplussers rond die niet weten dat ze lijden aan hartfalen, meer dan eens zoveel als er zijn geregistreerd. Dat zegt de Hartstichting op basis van eigen onderzoek. Ze begint komende maand met een campagne om mensen op de ziekte bedacht te maken.

“Hartfalen is de snelst groeiende hartziekte van Nederland, maar de klachten blijken niet of pas laat herkend te worden. Symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden worden regelmatig verward met andere ziekten, stress of algemene ouderdomsklachten”, aldus de stichting.

Klachten afzwakken

“We merken in de praktijk dat patiënten de klachten afzwakken of wegwuiven en naar andere verklaringen zoeken, zoals ‘het zal wel de leeftijd zijn’, ‘ik maak me vast te druk de laatste tijd’. Pas als de huisarts goed doorvraagt komt mogelijk aan het licht dat het om hartfalen gaat”, vertelt huisarts en onderzoeker Frans Rutten.

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Daardoor krijgen organen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen en worden afvalstoffen slecht afgevoerd. Met een bloedtest en een hartfilmpje kan de huisarts testen of klachten door hartfalen komen, aldus de stichting. Door vroegtijdige behandeling kan iemand enorm opknappen en uiteindelijk ook langer leven.

Hoge bloeddruk

Ook jongere mensen kunnen hartfalen hebben. Hartfalen heeft altijd een oorzaak, zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, een slecht werkende hartklep of langdurig een hoge bloeddruk. Het komt vaak voor in combinatie met een andere aandoening, zoals de longziekte COPD of suikerziekte.

In Nederland zijn er 240.000 mensen geregistreerd met hartfalen. (ANP)