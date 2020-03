‘Te weinig oog voor gehandicaptenzorg’

In de crisisaanpak vanwege het coronavirus lijkt er te weinig oog te zijn voor de gehandicaptenzorg. Directeur Frank Bluiminck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zegt in De Telegraaf dat bij zorgorganisaties grote onrust heerst over tekorten aan tests en bescherming, maar ook over de vraag of er wel financiële overheidssteun komt.