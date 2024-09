Team EIFFEL versterkt zich met zorgconsultancybureau Care Effect

Team EIFFEL heeft zich versterkt met zorgconsultancybureau Care Effect. Met de expertise van Care Effect wil team EIFFEL de dienstverlening verder uitbreiden, met name op de domeinen zorgadministratie, zorg-ict, academie en financiën.

Volgens directeur Hugo Cijsouw van Care Effect biedt de overname veel kansen. “Het past bij beide culturen om een brug te slaan en dat is ook de intentie. Samen hebben we een sterke propositie naar de markt.”

Brede dienstverlening

Volgens Cijsouw is het voor Care Effect nu het goede moment om een volgende stap te zetten. “Team EIFFEL levert een brede dienstverlening, door naast op zorg administratief en financieel vlak ook oplossingen te bieden in contractering en projectmanagement. Care Effect zet daar bekendheid en expertise op het vlak van zorg-ict en opleiden tegenover, evenals onze kracht op het gebied van zorgadministratie en financiën in de ziekenhuizen.”

Anke Heesakkers, directeur Zorg bij Team EIFFEL: “Door de expertise van Care Effect in huis te halen kunnen wij onze dienstverlening verder uitbreiden en onze klanten beter van dienst zijn.”

Cijsouw: “Team EIFFEL heeft teams die faciliterend zijn aan groei en ontwikkeling. Denk aan Recruitment, Marketing en ook Learning & Development met meer dan 900 opleidingen en trainingen. We creëren bovendien een grotere groep zorgcollega’s die onderling kennis en expertise kunnen uitwisselen.”