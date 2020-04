Techleap presenteert lijst met anti-corona-startups

Techleap is een non-profit organisatie die als doel heeft om innovatieve bedrijven in Nederland te steunen. ‘In deze crisistijd willen we startups die COVID-19 bestrijden steunen’, zegt CEO Nils Beers in een toelichting. ‘Met het overzicht willen we hun diensten en producten in de spotlights zetten. Daarmee hopen we hun groei te versnellen.’

Uiteenlopende gebieden

De 155 uitgekozen startups zijn op veel verschillende gebieden actief, zoals gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en media. Allemaal richten ze op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de problemen die de coronacrisis veroorzaakt.