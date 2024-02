Technisch geneeskundigen treden toe tot medische staf MST

Als eerste ziekenhuis in Nederland kent Medisch Spectrum Twente (MST) een vakgroep technische geneeskunde binnen de medische staf. Als staflid kunnen zij meepraten en besluiten over de medisch specialistische zorg en bijdragen aan de strategie- en beleidvorming van het Twentse ziekenhuis.

Technisch geneeskundigen combineren medische kennis met technologische expertise. “Zij dragen bij aan het optimaliseren van de directe patiëntenzorg en implementeren innovatieve diagnostiek en behandelmethoden”, aldus het MST. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit van het technisch medisch handelen, optimaliseren zij de samenwerking tussen medische en technische disciplines en leiden zij medische collega’s op op het grensvlak van geneeskunde en technologie.

Oprichting vakgroep

In augustus 2023 is de vakgroep technische geneeskunde opgericht. Hiermee wil het zienhuis meer kruisbestuiving laten plaatsvinden en de kwaliteit beter waarborgen. “Een vakgroep zorgt ervoor dat wij als beroepsgroep herkenbaar en benaderbaar zijn binnen MST en als collectief kunnen meedenken over belangrijke besluitvorming”, aldus medisch manager en technisch geneeskundig specialist Femke Schröder.

Eino van Duyn, voorzitter van het medisch stafbestuur en oncologisch chirurg, noemt inbedding van technisch geneeskundigen in de medische staf een waarborg van de strategische agenda rondom medische technologie.