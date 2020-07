‘Tekorten aan ouderenwoningen in kleine gemeenten’

Het aantal ouderen met Wlz-zorgvraag zal in de komende decennia flink toenemen en dat zet de beschikbaarheid van woningen en verpleeghuisplekken verder onder druk. Niet alleen in de grote steden, maar ook in de kleine gemeenten, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Hevo.

Volgens het marktonderzoek hebben gemeenten een flinke uitdaging ten aanzien van de woonruimte voor ouderen. Richting 2040 zou door de vergrijzing en de ouder wordende bevolking de vraag naar ouderenzorg in kleine gemeenten verdubbelen in lijn met de ontwikkeling van het aantal 80-plussers daar.

Eerder bleek uit onderzoeken van Actiz en TNO dat er te weinig verpleeghuisplekken bijkomen. Er zijn volgens hun onderzoek in 2025 al 30.000 nieuwe plekken nodig, terwijl er maar 14.000 worden bijgebouwd. Hevo stelt dat er 1 miljoen mensen bijkomen met een zorgindicatie.

Hevo ziet onderscheid in twee hoofd-woonvormen: enerzijds is er sprake van het wonen en krijgen van zware zorg in een verpleeghuis en anderzijds gaat het om woningen voor ouderen waarin zij comfortabel kunnen wonen en leven en die geschikt zijn voor het ontvangen van zorg indien dat nodig blijkt.

Volgens Hevo sluit het lokale aanbod van woningen niet voldoende aan op de woonwensen van ouderen. Als dat verbetert, dan kunnen ouderen ook bewust bij elkaar gaan wonen in de buurt van noodzakelijke voorzieningen zoals winkels en zorg.

De vastgoedadviseur noemt de opgave groot. Volgens Hevo is er nu actie nodig. Het bedrijf stelt vast dat ook in kleine gemeenten veel behoefte is aan zorgvastgoed en voor ouderen geschikte woningen. Hevo oppert de vorming van woonservicezones om bij te dragen aan geschikte buurten om thuis te blijven wonen.