Telefoonlijn vaccintwijfelaars nu ook voor vragen in het Arabisch

De Vaccinatie Twijfeltelefoon voor vragen over coronavaccins is vanaf komende vrijdag ook beschikbaar in het Arabisch, zo laat de initiatiefnemer van het project, het Erasmus MC weten. Op vrijdagochtenden van 08.30 tot 13.00 uur staan drie studenten geneeskunde mensen te woord die in het Arabisch vragen willen stellen over de coronavaccins.

Ook is er een Arabisch sprekende arts aanwezig die de studenten kan ondersteunen als ze ingewikkelde vragen van bellers krijgen. “Met het aanbieden van het Arabisch hopen we mensen te bereiken die tot nu toe de weg naar de telefoonlijn moeilijk weten te vinden”, aldus het Rotterdamse Erasmus MC.

Speciale training

Mensen die niet zeker weten of ze een coronavaccin willen, kunnen de telefoonlijn bellen. Studenten geneeskunde die een speciale training hebben gehad, beantwoorden medische vragen over de vaccins. De Vaccinatie Twijfeltelefoon is ook bereikbaar voor gesprekken in het Turks. “Met het aanbieden van zowel de Turkse als de Arabische taal hopen we meer mensen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn toch goed kunnen informeren”, zegt internist Robin Peeters van het Erasmus MC.

Berbers

De studenten kunnen ook vragen beantwoorden in het Engels. De organisatoren van de Twijfeltelefoon onderzoeken nog of er ook gesprekken in het Berbers mogelijk zijn. Per dag bellen ongeveer negenhonderd mensen naar de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Naast het Erasmus MC doen ook de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Maastricht mee.

Medische informatie

De meeste vragen gaan over het effect van coronavaccins op zwangerschap en vruchtbaarheid, het nemen van een vaccin bij bepaalde allergieën, bijwerkingen en de boosterprik. Het doel van de telefoonlijn is om mensen medische informatie te geven over de vaccins. “Het besluit om wel of niet over te gaan tot vaccinatie is niet aan ons maar aan de beller”, benadrukt het Erasmus MC. (ANP)