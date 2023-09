Televisiemaker Patrick Lodiers wordt voorzitter 113 Fonds Zelfmoordpreventie

Televisiemaker Patrick Lodiers is de nieuwe voorzitter van het 113 Fonds Zelfmoordpreventie, voorheen de Stichting Fonds Suïcidepreventie. “Er zijn 2,5 keer meer zelfdodingen dan verkeersdoden in Nederland. Mijn streven is dat we net zoveel gaan investeren in suïcidepreventie als in verkeersveiligheid”, aldus Lodiers.