Teller VWS staat op twee algoritmes in register

Vooralsnog zijn er twee algoritmes van het ministerie van VWS en onderliggende organisaties opgenomen in het zogeheten algoritmeregister. Er komen op korte termijn nog vier bij, laat minister Helder weten aan de Tweede Kamer.

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met de inventarisatie van algoritmes. Het daartoe in het leven geroepen register moet inzichtelijk maken welke algoritmes de overheid gebruikt, waarbij algoritmes die veel impact hebben prioriteit krijgen. Tot dusverre heeft VWS daar twee algoritmes in laten opnemen: één van het kerndepartement en één van uitvoeringsinstantie CIBG.

Het VWS-algoritme is bedoeld om juristen te helpen sneller Woo-verzoeken af te handelen door die geautomatiseerd op relevantie te beoordelen. Het algoritme van CIBG helpt gerichte steekproeven uit te voeren als zorgverleners BIG-herregistratie aanvragen.

Meer algoritmes

Op korte termijn komen er nog vier algoritmes bij in het register, schrijft Helder, die tijdelijk de scepter zwaait over het ministerie van VWS nadat Ernst Kuipers de wijk heeft genomen. “Dit gaat om algoritmen van het Kerndepartement van het ministerie van VWS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).” Die hebben betrekking op respectievelijk de risicoverevening, het risicomodel verzorging en verpleging, corona en stikstof.

Beoordelen in ontwikkelfase

De inventarisatie gaat dit jaar nog verder bij het kerndepartement, aCBG, CIZ en de NZa, laat Helder weten. “Naast deze inventarisatie zal het ministerie van VWS bij nieuwe algoritmen in de ontwikkelfase beoordelen of deze opgenomen moeten worden in het register.”