Tenzinger maakt genomineerden Zorgverslimmer award bekend

De award is bedoeld voor bedenkers van slimme oplossingen die zorgverleners tijd teruggeven voor zorg, stelt organisator Tenzinger. “De vraag naar zorg groeit, net als de kosten en het tekort aan personeel. Dit is niet meer op te lossen met meer geld of meer personeel. Voor deze uitdagingen heeft de zorg slimme oplossingen nodig in de vorm van algoritmes en voorspellers, vooral op het gebied van procesverbeteringen, technologie en data. Kortom: de zorg heeft verslimmers nodig.”

Jury

Het is de derde keer dat Tenzinger bedenkers van slimme oplossingen voor grote zorguitdagingen met een award wil onderscheiden. De 24 kandidaten staan nu op de website van Tenzinger. Een jury bepaalt wie van hen de slimste zorgverslimmer is. De jury bestaat uit Lidy Hartemink (bestuurder eerstelijnszorg en intramurale ouderenzorg), Yvette Roke, winnares Zorgverslimmer award 2021 (Psychiater & initiatiefnemer applicaties SAM en STAPP@WORK!), Jerry Allon (ervaringsdeskundige ggz) en Arriejanne Brouwer (manager product management bij Tenzinger).

Festival

Naast de jury-award is er ook een publieksprijs. Op de website van Tenzinger kan tot en met 28 februari worden gestemd. De uitreiking van de jury-award en de publieksprijs is op 29 februari 2024 tijdens het Zorgverslimmers Festival in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Vorig jaar ging de Zorgverslimmer award naar Jeroen Slootmans, bestuurder en innovator in jeugd- en ouderenzorg. Hij won de Zorgverslimmer award voor meerdere innovaties, waaronder de Kansband (jeugd) en Omarmband (ouderenzorg).