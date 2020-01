Tergooi benoemt David Voetelink als tijdelijk derde lid raad van bestuur

Per 20 januari 2020 benoemt Tergooi David Voetelink als parttime tijdelijk derde lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Ook wordt Janneke Brink-Daamen per diezelfde datum benoemd als ad-interim voorzitter raad van bestuur. Eerder was zij lid raad van bestuur. De functiewisselingen zijn het gevolg van het vertrek van de huidige voorzitter Hans den Hollander per 1 juli 2020.

Voetelink is sinds 2013 lid raad van het bestuur van het Erasmus MC. Eerst als CFO en later als vicevoorzitter. Eerder was hij partner bij KPMG Accountants en voorzitter bij KPMG Healthcare. Daarmee heeft hij ruime ervaring opgebouwd in de zorg en in het besturen van een ziekenhuis.

Continuïteit van groot belang

“Voor de toekomst van Tergooi is bestuurlijke slagkracht en continuïteit van groot belang. Met mijn aanstaande vertrek is dit het juiste moment om het voorzitterschap over te dragen om daarmee de bestuurlijke continuïteit te waarborgen”, aldus Hans den Hollander op de website van Tergooi.