Tergooi MC loopt voor het eerst tegen grens aan door stijging zorgvraag

Er zijn volgens Tergooi MC meer patiënten met griep in het ziekenhuis en medewerkers zijn juist ziek vanwege griep. De stijging van de totale zorgvraag is ook een oorzaak. Daardoor zitten ze sneller tegen de maximumcapaciteit van het ziekenhuis aan. Dat was eerder niet het geval.

Niet nog een tandje harder

Het ziekenhuis wil met de mogelijke geplande operatie-stop ook de eigen medewerkers beschermen. Er zit een grens aan de extra diensten die ze kunnen draaien. “Een tandje harder is gewoon niet mogelijk op dit moment”, aldus Tergooi MC op de website.

SEH sluiten

Het ziekenhuis legt ook uit op welke twee manieren de instroom aan nieuwe patiënten ingedamd kan worden. Dat is via het sluiten van de spoedeisende hulp en geplande operaties uit te stellen. De spoedeisende hulp wordt al met enige regelmaat gesloten. Dat wordt afgestemd met de ziekenhuizen in de regio en de ambulancedienst wordt hierover geïnformeerd. “We zien andere ziekenhuizen hetzelfde doen. In de regio zorgen we er met elkaar voor dat er altijd een ziekenhuis in de regio open is. Dat is dagelijks een puzzel.”

Daarom is nu dus de tweede manier in zicht. Tergooi MC begrijpt hoe vervelend dat is, maar, “het is echter zo druk in het ziekenhuis dat we verwachten die beslissing binnenkort wel te moeten nemen.”

Tips voor patiënten

Het ziekenhuis vraagt patiënten om begrip voor de werkdruk van medewerkers en roept patiënten die twijfelen of ze een bezoek moeten brengen aan het ziekenhuis ‘een bekende te raadplegen’ of naar de site thuisarts.nl te gaan.