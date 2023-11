Tergooi MC ‘Zorggebouw van het Jaar 2023’

Tergooi MC in Hilversum is door Architectenweb uitgeroepen tot Zorggebouw van het Jaar. Op de tweede plaats eindigde het hoofdgebouw van Radboudumc in Nijmegen.

“Een ziekenhuis in het bos, dat kleiner aanvoelt dan het is”, zo kan volgens de jury het ontwerp van architect Wiegerinck worden samengevat: “Het architectenbureau heeft zich ingezet om de kwaliteit van de bosrijke omgeving maximaal uit te nutten. Tot tijdens de bouw hebben de architecten zich actief ingezet om de bomen rond het gebouw te behouden.”

Over de keuze om een aantal functies, zoals de parkeergarage, los te trekken van het hoofdgebouw, is de jury ook enthousiast. Tijdens die korte wandeling van auto naar hoofdentree ervaart iedereen even het bos waarin het gebouw staat. Binnen is er vervolgens op allerlei plekken opnieuw zicht op het bos: “Wiegerinck heeft goed aangevoeld dat tegenover het bos een ingetogen architectuur op zijn plek is.”

Het ziekenhuis is ingedeeld in drie gesloten bouwblokken die efficiënte vloeren met patiëntenkamers opleveren en “een prettige organisatie voor de poliklinieken op: die liggen in twee verdiepingen rond de binnentuinen.” Door de indeling kunnen bezoekers zich makkelijk oriënteren.