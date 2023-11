Tergooi vraagt leveranciers om stop prijsverhogingen

In een interview met Noordhollands Dagblad zegt bestuurder Odding dat het ziekenhuis vanaf dit jaar in een financieel dal is beland. In de jaarrekening 2022 wordt de verwachting uitgesproken ‘dat 2023 met een negatief resultaat zal worden afgesloten’. De exacte cijfers zijn verder nog onbekend.

Langdurige samenwerking

Wat het verzoek aan de leveranciers oplevert, kan Odding nog niet zeggen, want de meeste leveranciers moeten nog reageren. Een paar dagen geleden sprak hij er wel een die water in de wijn wil doen als Tergooi een langjarige samenwerking wil aangaan, aldus Odding in de krant.

Tergooi is begonnen aan een paar zware jaren, meent Odding. Hij denkt dat het ziekenhuis in 2026 weer uit de rode cijfers komt.

Negatieve resultaten komen volgens Odding vooral door de inflatie, de oplopende prijzen in de bouw, de gestegen kosten van energie en de toename van de personeelskosten. Tergooi heeft recent een nieuw ziekenhuis gebouwd. Er moet nog voor dertig miljoen euro gerenoveerd worden.