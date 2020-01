Terwille scheidt zich af van ggz-concern De Hoop

De organisatie verwacht door verzelfstandiging haar regionale positie te verstevigen. “Door kleinschalig te werken, hebben we meer slagkracht”, stelt bestuurder Erik de Vos. “Door onze zelfstandigheid blijven we wendbaar, houden we korte lijnen en kunnen we ook buiten vaste kaders met cliënten samen onderweg gaan. In de regio staan we bekend om onze creatieve aanpak en vasthoudendheid. En dat willen we graag zo houden.”

De Vos denkt hiermee ook aan te sluiten bij de Contourennota voor de zorg, waar het kabinet in de zomer mee wil komen. “Hierin is meer aandacht voor integrale regionale zorg aan kwetsbare groepen”, voorspelt hij.

Politieagenten

Terwille is in 1998 opgericht in de stad Groningen door vijf politieagenten die tijdens hun werk in de binnenstad veel verslaafden tegenkwamen. Sinds de start was Terwille onderdeel van Concern De Hoop.

Met de verzelfstandiging van Terwille krijgt de organisatie een geheel nieuwe Raad van Toezicht, bestaand uit Henk van Dijk (landelijk programmaleider “Personen met verward gedrag” Nationale Politie), Diana Hofsteenge (regiomanager en bestuurssecretaris Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland) , Gerben Huisman (directeur Waddenfonds en directeur World Servants), Hans Voorberg (directeur ICSzorg BV) en André de Vries (directeur commercie Rabobank).