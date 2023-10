Test die chemo na borstkanker overbodig maakt alsnog in basispakket

Deze twee testen voorspellen op basis van een aantal genen van de tumor wat het risico is dat de kanker terugkomt. Door de testen kunnen naar verwachting jaarlijks bijna 500 vrouwen veilig afzien van aanvullende chemotherapie.

Overbehandeling

Nu krijgen deze vrouwen na een operatie op bestraling vaak chemotherapie om de kans op terugkeer van kanker te verkleinen. Als uit een standaard risicoschatting blijkt dat de kans klein is dat de kanker terugkomt, is chemotherapie sowieso niet nodig. Bij twijfel of chemotherapie zinvol is, kan een van de testen worden gedaan.

“Dankzij deze testen doen we echt iets aan de overbehandeling van kankerpatiënten”, aldus Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. “Geen nare bijwerkingen meer en dus meer kwaliteit van leven. Deze vrouwen kunnen sneller herstellen en hun levens weer oppakken.” Wat Wijma betreft, is dit niet alleen winst voor de vrouwen, maar ook voor de samenleving. “Het is een echte win-winsituatie. Naast meer kwaliteit van leven, kan schaars zorgpersoneel beter worden ingezet.”