Test met medische drone tussen Zwolle en Meppel

Tussen Zwolle en Meppel vliegt de komende maanden een medische drone. Het is een proef van onder meer de ANWB, de ziekenhuizen Isala en Erasmus MC en de bloedbank Sanquin. De drone is nu nog leeg, maar de deelnemers willen kijken of het onbemande toestel in de toekomst kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bloed, medicijnen en monsters snel op de bestemming te krijgen. Vervoer door de lucht is sneller, schoner en veiliger dan over de weg, zeggen ze.

De ANWB gaat tussen november en mei acht dagen lang heen en weer vliegen tussen de Isala-vestigingen in Zwolle en Meppel. Hij vliegt op een hoogte van ongeveer 100 meter, heeft een snelheid van 75 kilometer per uur en legt de afstand af in ongeveer een kwartier. De drone wordt bestuurd door een piloot die in een busje bij de weilanden tussen Zwolle en Meppel staat. Het toestel legt eerst een deel van de route af, en bouwt dat steeds verder op.

Testvluchten

Een andere medische drone van de ANWB vloog in 2018 heen en weer tussen het Waddeneiland Schiermonnikoog en het vasteland. Daarna kocht de organisatie het huidige toestel. Dat heeft de afgelopen tijd al ongeveer 150 testvluchten uitgevoerd boven onbewoond gebied, op vliegbasis Deelen in de buurt van Arnhem. Nu gaat het toestel boven redelijk dunbevolkt gebied vliegen. Over een paar jaar, in de volgende fase, kan de drone misschien worden getest boven delen van de Randstad, waar meer mensen wonen. Maar het zal volgens de ANWB nog vele jaren duren voor medische drones daadwerkelijk ingezet kunnen worden.