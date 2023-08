Tetanusvaccin moet nu uit het buitenland komen

Het gewone tetanusvaccin is tot eind september niet beschikbaar. Dit blijkt uit een brief die huisartsen en microbiologen vorige week hebben gekregen van het RIVM, meldt NRC.

Om te voorkomen dat mensen na een dierenbeet of wond alsnog ziek worden van de bacterie die tetanus veroorzaakt, mogen apotheken tijdelijk een ander tetanusvaccin bestellen uit Groot-Brittannië of een aantal andere landen.

Baby’s en kinderen worden ingeënt tegen tetanus via het Rijksvaccinatieprogramma. Na een jaar of tien is dat vaccin niet meer effectief. Daarom krijgen volwassenen die een beet of wond hebben vaak alsnog een tetanusprik. Tetanus kan dodelijk zijn.

Huisartsen schrijven dan ook in een onderlinge brief dat ze voorlopig heel zuinig met de beschikbare voorraad van tetanusvaccins moeten omspringen en alleen moeten prikken als de patiënt met de beet of wond veel langer dan tien jaar geleden voor het laatst is ingeënt. (ANP)