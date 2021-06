Theatershow Bruce Springsteen weigert bezoekers met AstraZeneca-vaccin

Bezoekers die met een AstraZeneca-vaccin zijn ingeënt, mogen in een theater in New York niet naar de show van popartiest Bruce Springsteen. Fans van Springsteen die naar zijn aanstaande concertreeks ‘Springsteen on Broadway’ willen gaan, moeten wel zijn ingeënt, maar niet met het middel van die farmaceut. Dat staat op de website van het concert dat plaatsvindt in het St. James Theatre.