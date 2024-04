Thebe krijgt landelijke erkenning als regionaal expertisecentrum Korsakov

Thebe Heilaarstaete is officieel geaccrediteerd tot regionaal expertisecentrum Korsakov. Thebe is dus vanaf nu een van de regionale centra in het landelijk Korsakov netwerk.

In dit netwerk wordt de kennis over en zorg voor mensen met Korsakov gebundeld, met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal in Nederland te verbeteren.

Landelijke kennisinfrastructuur

In Nederland zijn relatief weinig mensen, ongeveer 1500, met het syndroom van Korsakov. Korsakov is aangemerkt als een van de ‘laag volume, hoog complexe doelgroepen’. Het ministerie van VWS heeft besloten voor deze doelgroep een landelijke kennisinfrastructuur te ontwikkelen, waarbij de zorg regionaal wordt gebundeld. Thebe Heilaarstaete is vanaf heden officieel een van de regionale Korsakov expertisecentra.

Ruimte en middelen

Bestuurder Jef Mol van Thebe: “Door de erkenning krijgen we nog meer ruimte en middelen om de zorg voor deze mensen te verbeteren en de kennis intern maar ook bij collega-organisaties te vergroten. Het mooie is dat we samen met deze collega-organisaties in ons werkgebied afspreken wie welke specialistische expertise verder door ontwikkelt. Zo werken we op een mooie wijze samen en helpen elkaar waar nodig. Dat komt de zorg aan alle cliënten ten goede.”