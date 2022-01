Thebe neemt afscheid van bestuursvoorzitter Luc Kenter

Na zes jaar in dienst bij Thebe neemt Luc Kenter afscheid als bestuursvoorzitter. Een afscheid met een gouden randje, want Kenter kreeg een onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn “regionale en landelijke uitstraling en betekenis”, schrijft Thebe rvb-lid Agnes Klaren op sociale media.

Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor inwoners van Midden- en West-Brabant. De organisatie biedt wijkverpleging en begeleiding bij mensen thuis. Bij Thebe zijn ruim 4.200 medewerkers werkzaam. Met Kenter als bestuurder lag de focus op wijkverpleging, begeleiding en intramurale en specialistische zorg. Thebe wilde de afgelopen zes jaar vooral het zorgaanbod beter laten aansluiten bij de veranderende behoefte van cliënten en de nieuwe maatschappelijke realiteit.

Ridderorde

Kenter kreeg vorige week de ridderorde voor onder meer zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur van stichting Zuidwester, een zorg- en dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of stoornis in het autismespectrum. Hij was daarna als interim-bestuurder van Stichting Carint-Reggeland Groep verantwoordelijk voor het herstellen van het vertrouwen bij deze organisatie voor wijkverpleging, dagbesteding, thuisbegeleiding, eerstelijnsbehandeling, geriatrische revalidatiezorg en verpleeghuiszorg.

RONAZ

In maart 2020 was Kenter mede-initiatiefnemer was en tot op heden voorzitter van het regionaal overleg niet acute zorg (RONAZ)-Brabant. Daarmee heeft hij ervoor gezorgd dat er meer landelijke coördinatie kwam op de gehele samenwerking binnen de zorgketen.