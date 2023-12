Thebe sluit zich aan bij coöperatie De MARQ

Per 1 januari 2024 treedt Thebe toe tot coöperatie De MARQ, een coöperatie voor geriatrische revalidatie en herstel, met locaties in Breda, Zevenbergen en Etten-Leur. Hierdoor wordt de revalidatieafdeling van Thebe, gevestigd aan de Molengracht in Breda, inclusief het multidisciplinaire team onderdeel van De MARQ.