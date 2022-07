Adriaans is al langer werkzaam bij Thebe in diverse functies: de afgelopen jaren als manager Financiën, projectleider en waarnemend concerncontroller. Hij bezit ruime kennis en ervaring van de vvt-sector, is gespecialiseerd in financiën en bedrijfsvoering.

Met de aanstelling van Adriaans is de driehoofdige raad van bestuur van Thebe weer op sterkte. De raad van bestuur bestaat verder uit voorzitter Hans Huizer en Agnes Klaren.