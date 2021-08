Thebe Wonen en Zorg en Ruitersbos willen fuseren

Interessant voor u

Met de nieuwe kennis willen de wetenschappers onderzoeken of hiermee de kans op nieuwe tumoren na bestraling of chemotherapie verkleind kan worden.

De door de overheid beoogde inclusieve samenleving is nog lang niet bereikt. Dat blijkt uit het rapport Lang niet toegankelijk van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Onderzoek toont mensen met een beperking vele barrières ervaren bij het bezoeken van openbare plekken en dat het beleid te vrijblijvend is.

Nieuws

Kamervragen over coronacompensatie ziekenhuizen

Het CDA heeft Kamervragen gesteld over de compensatieregeling voor de kosten die ziekenhuizen extra hebben gemaakt vanwege de pandemie. Kamerlid Joba van den Berg wil onder meer weten hoeveel compensatie er is ontvangen per soort ziekenhuis en hoeveel procent dat is ten opzichte van de reguliere omzet.