Theo Hiemstra aan de slag bij Zorginstituut Nederland

Theo Hiemstra is het nieuwe afdelingshoofd Zorg bij het Zorginstituut Nederland. Daarvoor was hij directeur bedrijfsvoering van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Diana Delnoij treedt bij ZiN aan als Scientific Officer, een nieuwe functie binnen het zorginstituut.

Diana Delnoij wordt per 1 oktober Scientific Officer bij Zorginstituut Nederland. Dit is een nieuwe functie om het wetenschappelijk fundament van het zorginstituut verder te versterken. Delnoij is bijzonder hoogleraar Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management en was de afgelopen vijf jaar hoofd van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ).

Van Reinier de Graaf naar Zorginstituut Nederland

Theo Hiemstra (1971) studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ervaring als manager, directeur en bestuurder in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Begin dit jaar trad hij aan als directeur bedrijfsvoering van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Eerder was hij onder andere directeur bij Treant Zorggroep en medeoprichter van de regionale zorgalliantie GezondVeluwe. Daarvoor vervulde Hiemstra een functie als rvb-lid bij ziekenhuis Nij Smellinghe, manager Zorginkoop Ziekenhuizen en programmamanager Kwaliteit & Innovatie bij Zilveren Kruis.

Sinds medio september is Hiemstra fulltime aan de slag als afdelingshoofd Zorg bij het Zorginstituut Nederland en heeft hij afscheid genomen van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hiemstra: “Het zorginstituut heeft de afgelopen jaren een relevante positie opgebouwd. Een goed uitgangspunt voor de komende periode, waarin de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zich snel zullen opvolgen en het vraagstuk rondom de betaalbaarheid van de zorg steeds urgenter wordt. Het is zaak om samen met al onze stakeholders aan de slag te gaan met passende zorg om dit vraagstuk het hoofd te bieden.”