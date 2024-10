Nieuwe bestuurder Antoni van Leeuwenhoek

Brummelkamp is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, onderzoeker binnen het Oncode Institute en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tevens is hij mede oprichter van Scenic Biotech, een bedrijf gericht op genetic modifiers, en een bedrijf in opbouw gericht op een nieuwe klasse tumor antigenen.

Hoogwaardig onderzoek

“Binnen het Antoni van Leeuwenhoek geloven wij dat het kankerprobleem op te lossen is door hoogwaardig onderzoek te verrichten en expertise te delen in de gehele keten. Met Thijn Brummelkamp weten we dat deze kernwaarden voor de komende jaren geborgd zijn. Hij is al vele jaren zeer betrokken werkzaam binnen onze organisatie. We zijn verheugd dat we een wetenschapper van zijn statuur kunnen toevoegen aan de Raad van Bestuur”, aldus Piet van der Slikke, voorzitter van de raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek.

Fundamenteel onderzoek

Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur, geeft aan: “De raad van bestuur is erg trots dat we Thijn mogen verwelkomen in ons midden. Met deze benoeming wordt benadrukt dat fundamenteel onderzoek essentieel is voor een betere kankerbehandeling in de toekomst. Thijn gaat met zijn verbindende kwaliteiten de samenwerking tussen het lab en de kliniek verder versterken. Zowel binnen onze muren als daarbuiten, want alleen samen dragen we bij aan onze missie: a cure for every cancer and excellent care for every patient.”