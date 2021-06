Thomashuis opent eerste vestiging in België

Anderhalf jaar na de eerste steenlegging – toen bijgewoond door de Belgische ministers Wouter Beke en Maggie De Block – is het allereerste Belgische Thomashuis geopend. Het kleinschalig wonen voor mensen met een beperking krijgt hiermee bij onze zuiderburen voet aan de grond.

Reeds in 2007 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen franchiseorganisatie De Drie Notenboomen en de toenmalige Belgische minister van volksgezondheid. Verschillende barrières stonden het uitrollen van de Thomashuizen destijds in de weg, met name het geïnstitutionaliseerde zorglandschap en het ontbreken van een financieringsvorm die keuzevrijheid maximaliseert.

Dat het eerste Thomashuis nu de deuren kan openen, is een gevolg van de introductie van de persoonsvolgende financiering (vergelijkbaar met het Nederlandse pgb) en de oprichting van Thomashuizen België samen met enkele bevlogen Belgische partners.

Tien bewoners

In het bijzijn van James van Casteren, directeur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), is in het Vlaamse dorp Meldert het eerste Thomashuis officieel geopend. Zorgondernemers Bart Eggermont en Annelies Ramboer bieden voor maximaal 10 bewoners met een verstandelijke beperking zorg.

Net als in Nederland zullen de zorgondernemers ook zelf in het Thomashuis wonen, zodat ze er als in een groot gezin met hun bewoners kunnen leven. De eerste drie bewoners hebben reeds hun intrek genomen. Onder hen zijn een broer en zus die na jarenlang apart van elkaar te hebben gewoond weer verenigd zijn.

Inclusio

Voor de ontwikkeling van het pand sloot Thomashuizen België een langdurige overeenkomst met Inclusio, een Belgische vastgoedinvesteerder met uitgesproken sociale ambities. Willy Vertongen, voorzitter van Thomashuizen België: “We zochten een investeerder voor wie ook de inhoud van de investering belangrijk is, niet alleen het rendement”.

CEO Marc Brisack van Inclusio benadrukt dat de rol van Inclusio verder gaat dan de financiering. ” Wij voelden ons onmiddellijk aangetrokken tot de inclusieve insteek van dit project, waarbij de bewoners actief deel zullen uitmaken van de buurt. Dit ligt volledig in lijn met onze missie als vastgoedinvesteerder met uitgesproken sociale ambities. We zijn verheugd om de komende jaren samen meer dan twintig Thomashuizen in Vlaanderen te creëren.”