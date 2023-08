Thuis mishandelde zussen krijgen schadevergoeding Jeugdbescherming

Twee Haagse zussen hebben ieder een schadevergoeding van 5000 euro gekregen van Jeugdbescherming omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen fysieke en geestelijke mishandeling door hun ouders. Dit meldt de NOS. Het gezin had na een reeks noodkreten in zowel 2011 als in de periode 2018-2020 medewerkers van de organisatie Jeugdbescherming west over de vloer. Maar die wisten het geweld niet te stoppen.