Thuisbezoeken apothekers voorkomen ziekenhuisopnames

Te vaak gebruiken senioren in West-Friesland hun medicijnen verkeerd of onnodig na een ziekenhuisopname. Dit kan worden voorkomen als apothekers vaker huisbezoeken brengen aan patiënten, concludeert Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) op basis van eigen onderzoek.

De stichting ZZWW besloot eind 2019 om bij patiënten langs te gaan die recent waren ontslagen uit het ziekenhuis. Het ging hierbij om ouderen die door de opname een wijziging in hun medicijngebruik meekrijgen. Doel hiervan was om te onderzoeken of deze mensen wel de juiste medicijnen en de juiste hoeveelheid innemen. Meer dan de helft van de ouderen gaf aan dat ze het moeilijk vinden om de medicijnen uit elkaar te houden. Ook vinden ze dat ze bij vertrek uit het ziekenhuis geen goede uitleg hebben gehad over de wijziging.

‘Alarmerende resultaten’

Bestuurslid Wim van Hilten vindt de resultaten alarmerend. “Met deze huisbezoeken alleen al, konden we al vier ziekenhuisopnames voorkomen. Ons standpunt dat een professioneel huisbezoek bijdraagt aan veiliger en minder medicijngebruik is met het onderzoek bevestig”, aldus van Hilten tegen NH Nieuws.

Omdat ZZWW een stichting is die bestaat uit enthousiaste ouderen die opkomen voor de West-Friese zorg, hebben ze niet het budget om het onderzoek verder uit te rollen. Daarom hopen ze dat zorgverzekeraar VGZ hun eerste aanzet voor onderzoek verder wil oppakken en uitrollen in de regio en mogelijk verder in het land.