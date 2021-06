Thuismonitoring via app hoog-risico zwangere succesvol

Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen ontwikkelt een vorm van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dit kan vervolgens overgaan in zwangerschapsvergiftiging. Tot nu toe moesten zwangeren met een hoog risico op complicaties door hoge bloeddruk regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Hans: “Uit ons onderzoek blijkt dat thuismonitoring via de app SAFE@HOME goed bijdraagt aan de verplaatsing van zorg voor hoog-risico zwangeren naar huis. Zwangere vrouwen worden minder belast, doordat ze tot wel 25% minder naar de polikliniek hoeven te komen voor controle. Ook is er drie keer minder risico op een opname. Dit zorgt voor efficiëntere zorg en 20% minder kosten.”

Eigen regie

Een ander voordeel van de thuismonitoring via de app is dat er gedurende de hele zwangerschap gegevens worden verzameld in plaats van alleen tijdens polikliniekbezoeken. Hans: “Nu kan de zwangere zelf elke dag de bloeddruk meten. Deze gegevens komen dagelijks binnen bij de verpleegkundige. Als de verpleegkundige een significante stijging ziet, dan neemt zij of een arts contact op met de zwangere om te kijken of een controle in het ziekenhuis nodig is.

Positief

In totaal namen ruimt honderd zwangere vrouwen aan het onderzoek naar thuismonitoring via SAFE@Home deel. De vrouwen waren positief over het gebruik van de app, de bloeddrukmeter en de instructies hiervoor. Bij een verhoogde bloeddruk vullen de vrouwen ook een vragenlijst in, die klachten in kaart brengen die te maken zouden kunnen hebben met hoge bloeddruk waar we mogelijk extra aandacht aan zouden moeten besteden.”

Landelijke vervolgstudie

SAFE@HOME zal vanaf nu worden ingezet voor alle zwangere vrouwen met een hoog risico op complicaties die onder behandeling van het UMC Utrecht staan. Daarnaast loopt er nu een landelijke vervolgstudie waarbij we de veiligheid en ervaringen met SAFE@HOME onderzoeken. Er doen nu al tien andere ziekenhuizen mee met de vervolgstudie, die door het UMC Utrecht wordt gecoördineerd.