Thuismonitoring voor zwangere vrouwen krijgt landelijk vervolg

De pilot heeft succes gehad, zo schrijven de onderzoekers in ICT&health. Daarom kunnen de komende tijd meer zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk gebruik maken van de thuismonitoring via het platform SAFE@Home II.

Een te hoge bloeddruk is een van de meest voorkomende complicaties in de zwangerschap. Vanwege de risico’s die moeder en kind lopen, zijn veelvuldig controles nodig op de polikliniek verloskunde. De bezoeken zijn erg belastend voor de zwangere vrouw en haar partner en gezin. Hoogleraar Mireille Bekker en haar onderzoeksteam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkelden daarom in 2017 SAFE@Home.

Volgens het artikel in ICT&Health waren in de pilotgroep minder bezoeken en opnames nodig. Daarnaast bleek er een afname te zijn in directe zorgkosten en maatschappelijke kosten in vergelijking met de reguliere zorg. De deelnemende vrouwen beoordeelden het platform.

Telemonitoring

De pilot is intussen uitgebreid. Naast het UMCU zijn zeven ziekenhuizen gestart: het EMC, UMCG, MUMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis. Drie perifere centra zijn in de opstartfase.

In het SAFE@Home II-onderzoek is het doel om bij minimaal 750 zwangeren thuis de bloeddruk te monitoren. De resultaten hiervan zullen worden vergeleken met een groep van 750 zwangeren die het het reguliere zorgpad volgen zonder thuismetingen. Meer dan 300 zwangeren door het hele land hebben al gebruikgemaakt van telemonitoring.

COVID-19

De onderzoekers verwachten dat in de toekomst tele- of thuismonitoring in toenemend mate toepasbaar zal zijn voor andere zwangerschapscomplicaties. Een voorbeeld daarvan is telemonitoring bij zwangeren die onder controle zijn bij het WKZ geboortecentrum en positief zijn getest zijn op covid-19. Zij monitoren hun coronaklachten en zuurstofgehalte via een saturatiemeter en smartphone-applicatie.

De metingen komen in het UMCU binnen bij het Medisch Regie Centrum (MRC). Masterstudenten geneeskunde handelen de binnenkomende meldingen volgens protocol af. Over elke alarmerende melding die duidt op een mogelijk ernstiger beloop van covid-19, wordt overlegd met de superviserend contactpersoon van de verloskunde. De zorg wordt zo efficiënter, waardoor meer tijd overblijft voor de complexe patiënt.