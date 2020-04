Thuisziekenhuis Nederland vernieuwt bestuur

Peter de Lange is benoemd tot bestuurder van Thuisziekenhuis Nederland. Saskia van Dijk is benoemd tot financieel directeur.

De Lange is momenteel strategic partners & public affairs director bij Mediq, een aandeelhouder van Thuisziekenhuis Nederland. Hij vervult de bestuursfunctie naast zijn huidige functie bij Mediq. Ook Van Dijk vervult haar functie bij Thuisziekenhuis Nederland naast haar werkzaamheden als finance business partner bij Mediq.

De lange heeft veel ervaring met het ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s en samenwerking met zorgverzekeraars, de overheid en andere stakeholders in de eerste- en tweedelijnszorg en op gebied van e-health. Dat laat de organisatie weten.

Thuisziekenhuis Nederland is een virtueel ziekenhuis dat zich richt op het verzorgen van medisch specialistische zorg voor mensen in hun thuisomgeving. In samenwerking met ziekenhuizen die zorg thuis willen aanbieden, verzorgt Thuisziekenhuis Nederland onder andere thuisdialyse en oncologische zorg en slaapdiagnostiek thuis.