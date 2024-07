Thuiszorg West-Brabant gaat verder met bewegingsapp DigiRehab

TWB startte in 2022 met het initiatief Bewegen met Aandacht. Tijdens dit bewegingsprogramma traint een zorgprofessional een cliënt 12 weken lang, 2 x 20 minuten per week op balans, conditie en kracht. De DigiRehab app biedt hierbij ondersteuning via oefeningen en instructievideo’s.

Evelyn Naalden, Chief Nursing Officer TWB: “Meer bewegen verhoogt de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van onze cliënten. Deelnemers vallen minder snel en hebben minder thuiszorg nodig. Hierdoor kunnen ze langer gezond en zelfstandig thuis blijven wonen. Zo houden we de zorg toegankelijk voor iedereen die dat nu en in de toekomst nodig heeft.”

Het digitale bewegingsprogramma is ontwikkeld in Denemarken en wordt in meerdere Europese landen gebruikt.