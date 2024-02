Thuiszorg West-Brabant neemt Thuishulp Breda over

De partijen waren al langer in gesprek over een intensievere samenwerking, dat uiteindelijk resulteerde in deze overname. De activiteiten van de wijkverpleging van Thuishulp Breda zijn al vanaf 1 oktober 2023 onder gebracht bij Thuiszorg West-Brabant. Nu gaat ook de maatschappelijke ondersteuning over.

Ontwikkelmogelijkheden

“Deze stap biedt collega’s en cliënten van beide organisaties volop mogelijkheden”, zegt Ruud Dijkers namens TWB. “ Door de wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning beide partijen meer te laten samenwerken, kunnen we cliënten nog beter zorg, hulp en ondersteuning bieden. En dat is continu het doel geweest.”

Philip van den Berg namens Thuishulp Breda: “Wij geloven dat we als Thuishulp Breda samen met Thuiszorg West-Brabant veel verder komen. De overname heeft voor onze collega’s geen directe gevolgen. Ze zien dezelfde cliënten in de eigen regio en ook de naam blijft bestaan. Collega’s krijgen meer ontwikkel- en groeikansen. En er ontstaan ongetwijfeld mooie samenwerkingen met de wijkverpleging van Thuiszorg West-Brabant. Van die samenwerking worden alle cliënten alleen maar beter”.

Thuiszorg West-Brabant kent 2000 collega’s en biedt huishoudelijke ondersteuning, verpleging en verzorging aan circa 8000 cliënten. Met de overname groeit de medewerkerspopulatie naar 2150 en groeit het aantal cliënten naar een kleine 9000.