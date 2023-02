Thuiszorgdirecteur vergokt tonnen aan zorggeld

De Hengelose thuiszorgorganisatie richtte zich voornamelijk op mensen met een migratieachtergrond, voornamelijk Armeniërs. De meeste cliënten spraken nauwelijks Nederlands, aldus RTV Oost.

Faillissement

Aanvankelijk ging het DKB Thuiszorg voor de wind. Uit het faillissementsverslag blijkt dat de thuiszorgaanbieder in 2018 1,2 miljoen en in 2019 1,3 miljoen euro omzet draaide met een respectievelijke winst van ruim 117.000 en 95.000 euro. In oktober 2022 verklaarde de rechtbank in Overijssel DKB Thuiszorg failliet. Volgens de directeur had dit te maken met de lockdowns, waardoor vele kinderen van cliënten de zorg over hun ouders zelf op zich namen. Daarnaast kwam de thuiszorgaanbieder meermaals negatief in de publiciteit gekomen, waardoor cliënten overstapten naar andere zorgbureaus.

Toen de curator in haar onderzoek naar de oorzaak van het faillissement de boekhouding opeiste, leek de directeur van de aardbodem verdwenen, aldus RTV Oost. Op verzoek van de curator werd de directeur medio december voor een maand in faillissementsbewaring genomen. “Wel had de curator in de tussentijd bankgegevens gekregen, waaruit bleek dat tussen september 2021 tot en met oktober 2022 ruim 75.000 euro was opgenomen”, aldus de regionale omroep. Bovendien was er geld van de bankrekening van DKB gebruikt voor privé-uitgaven. Aangezien een heldere verklaring van de directeur uitbleef, werd zijn faillissementsbewaring nogmaals met 30 dagen verlengd.

Gokverslaving

Recent onthulde de directeur aan de curator dat hij een gokverslaving heeft en tonnen aan zorggeld over de balk heeft gesmeten. In een verklaring belooft de directeur het zorggeld terug te betalen. De curator heeft hem persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het financieel tekort in het faillissement. Inmiddels is beslag gelegd op al zijn vermogen. Ook stelt de curator vast dat er sprake is geweest van een onrechtmatige daad. Of de curator aangifte bij justitie gaat doen van een strafbaar feit, is onbekend aldus RTV Oost. De komende tijd wordt de exacte financiële schade in beeld gebracht.