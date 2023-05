Thuiszorgorganisatie Compleet Zorg moet zorgverlening stoppen

Compleet Zorg moet uiterlijk 5 mei 2023 de zorgverlening stoppen en mag pas weer zorg bieden als de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Niet transparant

Op 3 maart 2021 bezocht de inspectie Compleet Zorg. De inspectie zag toen als mogelijke risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Compleet Zorg liet later weten de zorgverlening te stoppen. Daarop liet de inspectie weten dat als Compleet Zorg weer zorg wilde gaan leveren, er eerst verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Ook moest de zorgaanbieder dit melden bij de inspectie. De inspectie heeft vastgesteld dat Compleet Zorg toch weer zorg verleent.

Ondanks de gelegenheid en inzet van maatregelen levert de thuiszorgaanbieder geen informatie aan waaruit blijkt dat zij nu wel aan de normen voldoen. Bestuurders zijn daarbij niet transparant over de geleverde zorg, blijkt uit het rapport. De informatie die IGJ wel ontving, nam de zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet weg. Om die reden is ingrijpen van de inspectie nodig.

Tekortkomingen

Om weer zorg te mogen leveren moet Compleet Zorg aan verschillende normen voldoen. Zo moeten zij beschikken over genoeg deskundige zorgverleners en indien nodig een wijkverpleegkundige die (her-)indicaties kan stellen. Ook moet Compleet Zorg ervoor zorgen dat zorgmedewerkers kunnen en moeten rapporteren.

Daarnaast moet Compleet zorg in beeld hebben en vastleggen wat de zorgbehoefte van cliënten is. En ervoor zorgen dat zorgverleners gebruik kunnen maken van de relevante protocollen en richtlijnen voor het verlenen van goede en veilige zorg. Dit betekent dat de zorgaanbieder in ieder geval een medicijnbeleid moet hebben dat aan de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ voldoet wanneer zij een rol gaan spelen bij het medicijnbeheer van cliënten.