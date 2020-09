Thuiszorgorganisatie HSPO vraagt faillissement aan

Dat meldt dagblad ED op 8 september. HSPO biedt verpleging, 24-uurszorg en Wmo-hulp in de regio rondom Eersel. Voor de cliënten die zwaardere zorg nodig hebben, is vervanging geregeld. Voor een aantal cliënten die ondersteuning krijgen bij aankleden of steunkousen was geen tijdige vervanging.

HSPO heeft 65 medewerkers, die werken door en krijgen doorbetaald totdat het faillissement is uitgesproken, zo vertelt HSPO-directeur Louis Machielsen aan de krant. Dat de zorg abrupt is gestopt voor sommige cliënten komt doordat de zzp’ers niet meer voor HSPO werken, omdat ze niet meer kunnen worden betaald.

Machielsen wijt het faillissement van zijn thuiszorgorganisatie onder meer aan het feit dat hij juridisch in de clinch ligt met twee zorgverzekeraars over betalingen. Een van het, CZ, zegt dat zij nog geld van HSPO tegoed hebben. CZ verwijt de directeur dat hij zo laat kwam met de boodschap dan HSPO Zorgpunt niet meer te redden was. De verzekeraars kijken nu waar ze vervangende zorg kunnen inkopen.