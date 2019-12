‘Thuiszorgorganisatie moet reistijd uitbetalen’

Deze week heeft de kantonrechter in Assen een ambulant begeleider in de thuiszorg in het gelijk gesteld. Hierdoor kan zij een ruime nabetaling van haar werkgever tegemoet zien.

De FNV spande namens de zorgmedewerkster een rechtszaak aan, omdat haar werkgever de reistijd tussen cliënten niet uitbetaalde. Een ambulant begeleider bezoekt cliënten thuis, en is daarom veel onderweg. De werkgever zag deze reistijd echter als ‘eigen tijd’. “In de cao staat duidelijk vermeld dat deze reistijd werktijd is, en als zodanig betaald moet worden”, aldus José Houben, jurist bij FNV.

Administratie bijhouden

Het gebeurt vaker dat de reistijden van cliënt naar cliënt niet of niet volledig worden uitbetaald door de werkgevers in de thuiszorg, signaleert FNV. WMO huishoudelijke hulpen, (ambulante) begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen leveren hier op in. Houben: “Deze uitspraak bevestigt nog eens dat werkgevers deze reistijd gewoon moeten betalen. We drukken werknemers dan ook op het hart om een goede administratie van de afgelegde bezoeken, inclusief hun uren en kilometers aan de cliënten, bij te houden. Als blijkt dat de werkgever dit weigert uit te betalen, heb je het zwart op wit staan.”