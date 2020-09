Tiel start pilot met nieuwe vorm van ouderenzorg

Dat meldt het ECT op haar website. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk. Tiel is derde stad waarin een MESO-pilot gaat lopen, na Rotterdam en Zoetermeer. De proef gaat ongeveer drie jaar duren. Daarna volgt implementatie in heel Nederland.

Diagnose en behandeling

In deze pilot werken specialisten ouderengeneeskunde van Stichting Zorgcentra Rivierenland, geriatrisch verpleegkundigen van zorgorganisatie Santé Partners en het ECT samen. Zij vormen een praktijkteam dat enkele maanden de begeleiding van een oudere overneemt als de zorg te complex wordt voor de huisartsenpraktijk. Het ECT verwacht dat ongeveer zestig ouderen MESO-patiënt worden. Dat gebeurt na een doorverwijzing van de huisarts. Diagnose vindt plaats door huisbezoeken en gesprekken met partner, familie en mantelzorgers. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. De huisarts blijft contactpersoon.

Samenwerking

Het MESO-concept draagt ook sterk bij aan preventie: het voorkomen van crisissituaties waardoor ouderen op stel en sprong in een woonzorg moeten worden geplaatst. Ook het aantal onnodige ziekenhuisopnames zal naar verwachting verminderen. Bovendien zorgt MESO ervoor dat mantelzorgers minder worden belast. In Velp worden in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet al sinds 2011 ervaringen opgedaan met MESO. Tien jaar MESO in Velp zorgt voor meer samenwerking tussen zorgverleners, efficiënter werken, meer kennis van elkaar, elkaars werk en de patiënt, meer tijd voor de oudere en meer inzicht in de problematiek.