Tienduizend nieuwe GLI-deelnemers in vijf maanden tijd

In de vijf maanden tussen 31 maart en 31 augustus is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) met tienduizend gestegen. Eind augustus stond de teller op 28.100 deelnemers, meldt het RIVM

Ook het aantal declaraties en het gedeclareerde bedrag namen sterk toe, respectievelijk 79 procent en 83 procent in vijf maanden tijd. Dat wordt voor een deel verklaard door de toename in het aantal deelnemers, maar ook doordat declaratiegegevens van eerder gestarte deelnemers steeds completer worden.

Gemiddeld 51 jaar

Deelnemers zijn gemiddeld 51 jaar oud als ze starten met de GLI. Deelnemers aan de Beweegkuur zijn wat jonger en hebben vaker een lagere sociaaleconomische status vergeleken met deelnemers aan de andere GLI programma’s.

Voorspelling

Met de stijging van het aantal deelnemers komt ook de in 2018 uitgesproken voorspelling steeds dichterbij. Het RIVM zei toen dat op termijn jaarlijks 23.000 zouden starten aan een GLI-programma. Dit jaar gaat het waarschijnlijk om bijna 17.000 deelnemers, maar in 2022 kan die voorspelling wel eens uitkomen, meldt het RIVM nu.

Hard aan de slag

Onlangs riep de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverzekeraars op om zich maximaal in te zetten om meer zorggroepen te contracteren voor de GLI. De zorgautoriteit vindt dat er ten minste één gecontracteerde aanbieder per gemeente moet zijn: “We verwachten van zorgverzekeraars dat zij dit nastreven en waarmaken in 2022. Wij constateren dat zorgverzekeraars in 2021 nauwelijks voortgang hebben geboekt met het contracteren van tenminste één GLI-aanbieder per gemeente. Zij zullen hard aan de slag moeten om dit beeld te keren.”